VIDEO
July 15, 2016 | Blow to Human Rights
01:35
Refugee Day - SCF
00:51
Stockholm University panel urged Turkey to restore the rule of law
01:13:48
Documenting why & how journalist jailed in Turkey
30:00
SCF and IOHR Commemorates World Press Freedom in Stockholm
01:33:31
Jailed journalists in Turkey
24:09
170430 message from the EP President Tajani
02:54
A Brave Heart: Ahmet Altan | Journalists Jailed in Turkey
02:22
Stora Journalistpriset 2016 – Om yttrandefrihet
05:42
#FREEAYSENUR
01:02
Unknown gunmen abducted a Turkish national in Kuala Lumpur 1
01:35
Unknown gunmen abducted a Turkish national in Kuala Lumpur 2
00:28
Unknown gunmen abducted a Turkish national in Kuala Lumpur 3
00:30
Karaman's wife pleads for safe return of her abducted husband in Kuala Lumpur
00:46
Footage shows police ordering Kurdish kids to bare midriffs in security check
02:21
Sincan Cezaevi'nde insanlık ayıbı: Beş çocuk ortada bırakıldı | Bir Haber
01:35