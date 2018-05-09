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Turkey’s Post-Coup Crackdown, 10 Years On: A Decade’s Legacy

Download PDF This report examines how the sweeping measures introduced in Turkey following the coup attempt of July 15, 2016 evolved over the next decade...

UN Findings on Turkey’s Crackdown on the Gülen Movement: Widespread and Systematic Rights Violations...

Download PDF This report analyzes UN findings on Turkey’s post-2016 counterterrorism measures targeting people with alleged links to the faith-based Gülen movement. Drawing on opinions of...

[INTERVIEW] From Malaysia to a Turkish prison: Former educator recounts abduction by Turkish intelligence...

İsmet Özçelik, convicted on terrorism charges due to his alleged links to the faith-based Gülen movement, recounted the harrowing details of his journey across...

Past Gülen ties, not only arrest warrants, can prove risk in Turkey sufficient for...

A Belgian appeals court has recognized a former teacher from Turkey as a refugee, ruling that his past ties to the faith-based Gülen movement...

News & Analysis

CPJ calls on Turkey to free jailed ETHA editor, drop charges against 3 journalists

The Committee to Protect Journalists (CPJ) on Thursday called on Turkish authorities to immediately release jailed Etkin News Agency editor Nadiye Gürbüz and drop...

Turkey’s justice minister says election will be held in 2028 to re-elect Erdoğan

Turkish Justice Minister Akın Gürlek said Friday that an election will be held in 2028 “to re-elect” President Recep Tayyip Erdoğan, as senior figures...

UN urges Turkey to release people ‘arbitrarily detained’ in anti-LGBTQ crackdown

The United Nations human rights office on Thursday called on Turkey to immediately release people it said had been arbitrarily detained in a nationwide...

Turkey jails opposition politician ahead of critical vote returning İstanbul district to AKP

Amine Cansu Çelik, a former ruling Justice and Development Party (AKP) politician who later became an opposition city council member in İstanbul’s Üsküdar district,...

Turkey detains 21 in İzmir over humanitarian aid to people linked to Gülen movement

Turkish authorities detained 21 people in the western province of İzmir on Friday in an investigation targeting people accused of both links to the...

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Latest Reports

Turkey’s Post-Coup Crackdown, 10 Years On: A Decade’s Legacy

Download PDF This report examines how the sweeping measures introduced in Turkey following the coup attempt of July 15, 2016 evolved over the next decade...

UN Findings on Turkey’s Crackdown on the Gülen Movement: Widespread and Systematic Rights Violations...

Download PDF This report analyzes UN findings on Turkey’s post-2016 counterterrorism measures targeting people with alleged links to the faith-based Gülen movement. Drawing on opinions of...

Human Rights in Turkey: 2025 in Review

Download PDF This report highlights the most important developments in the area of human rights in Turkey in 2025, a year marked by continued democratic...

Weaponized Diplomacy: How Erdoğan Uses Turkish Missions for Transnational Repression

Download PDF This report reveals how the Turkish government has transformed its embassies and consulates into instruments of repression over the past decade. Once seen...

The Forgotten Victims: Children of Turkey’s Post-Coup Purge

Download PDF This report examines how children from families targeted in Turkey’s unprecedented post-coup purge have endured the devastating consequences of persecution, social exclusion and...

Human Rights in Turkey: 2024 in Review

Download PDF This report highlights the most important developments in the area of human rights in Turkey during the year 2024. Throughout the year Turkey continued...

Dehumanizing a Legacy: How Fethullah Gülen’s Death Triggered a Campaign of Hate Speech in...

Download PDF This report examines the surge of hate speech following the death of Fethullah Gülen, a US-based cleric whose followers have been systematically persecuted...

Family Punishment in Turkey: How Erdoğan Uses the Nazi Practice of Sippenhaft

Download PDF This report focuses on how the Turkish government, under President Recep Tayyip Erdoğan, has used family punishment against his opponents. Sippenhaft, also known as...
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